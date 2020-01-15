البرهان: مدير المخابرات السوداني قدم استقالته من منصبه

أعلن رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، أن مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر دمبلاب، تقدم باستقالته من منصبه على خلفية أحداث تمرد قوة من هيئة العمليات في الجهاز.

وقال البرهان، في حوار مع ”تلفزيون السودان”، إن مدير الجهاز تقدم باستقالته هاتفيا، وقد طلبت منه إحضارها إلى المكتب، مؤكدا أن القوات المسلحة احتوت التمرد بأقل خسائر ممكنة، وأنها لا توجد أسلحة خارج إطار الدولة، وتعهد بمحاسبة الجهة التي أخفت بعض الأسلحة التي تمت مصادرتها لاحقا.

وأفاد بأن ”السلطات ستضخ دماء جديدة في جهاز المخابرات، وستتحرى من أصحاب الولاء في الجهاز للنظام السابق، لكنه استبعد حل الجهاز كونه جهازا قويا سيتم استخدامه في جمع المعلومات.

وأوضح أن القوى المتمردة من هيئة العمليات تمتلك كل الأسلحة الثقيلة حتى مضاد الطيران والدروع، منوها إلى أن أحداث القوة المتمردة في جهاز المخابرات، فتح بصيرة الأجهزة العليا على بعض القضايا، من بينها وجود قوى أمنية وسط المدن، لافتا إلى أننا سننظر لتلك القوى نظرة مختلفة وسنحاول إخراجها من وسط المدن، وسيتم تسريح 8 آلاف من تلك القوى.

ووقعت ليل الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة وقوة من جهاز المخابرات استمرت حتى فجر اليوم الأربعاء على خلفية رفض الأخيرة خيارات إعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة.