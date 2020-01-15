البرهان: لن نسمح بحدوث أي انقلاب في السودان

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق عبد الفتاح البرهان، إن الجيش السوداني لن يسمح بحدوث أي انقلاب في السودان، مؤكدا أنه تمت السيطرة على كل مقار هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة.

وقال البرهان في مؤتمر صحفي، فجر اليوم الاربعاء، برفقة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إنه تم فتح المجال الجوي، وأن الأمور عادت لنصابها، بعد محاولة رجال مخابرات من النظام السابق، السيطرة على مقار المخابرات وبدء عملية انقلاب.

وأضاف البرهان ”بإمكان المواطنين ممارسة حياتهم بشكل طبيعي“.

وأشار إلى مقتل اثنين من القوات المسلحة وإصابة ٤ في الاشتباكات.

وأشار إلى أن القوات شكلت تمردا على السلطات النظامية، ما اضطر القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وكافة المنظومة الأمنية للتدخل وحسم الأمر.

ولم يذكر رئيس أركان الجيش، عدد قتلى قوات المخابرات، أو مصير الناجين بتقديمهم لمحاكمات من عدمه.

من جانبه، حيا رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الشعب السوداني والقوات المسلحة والدعم السريع في رد الهجوم، وقال إنه تم انجلاء الأزمة.

وقال حمدوك :“ نؤكد للعالم والمنطقة أن النموذج بين المكونين العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية يتقدم بثبات نحو بناء وتقديم تجربة راسخة وقوية نستطيع أن نرفد بها الإقليم وبقية العالم“.

والاشتباكات التي انتهت باستعادة الجيش على مقار المخابرات في الخرطوم، هي أكبر مواجهة حتى الآن بين الحرس القديم وأنصار الحكومة الجديدة التي ساعدت في الإطاحة بالبشير في أبريل/ نيسان بعد أن أمضى 30 عاما في الحكم.