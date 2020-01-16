مقتل 3 جنود أتراك في هجوم بسيارة ملغومة بسوريا

قتل 3 جنود أتراك في هجوم بسيارة ملغومة أثناء قيامهم بعمليات تفتيش للسيارات في شمال شرق سوريا، بحسب مصادر أمنية.

وقالت المصادر: إن الهجوم وقع يوم الخميس في بلدة ”سولوك“ على بعد 10 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا.

وتقع ”سولوك“ وتل أبيض في منطقة سيطرت عليها تركيا ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها، في توغل عبر الحدود بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وأدان حلفاء أنقرة الغربيون الهجوم التركي وقالوا إنه قد يعرقل قتال تنظيم داعش في سوريا.