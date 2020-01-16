واشنطن: تركيا لم تفلت من عقوباتنا على صفقة الصواريخ الروسية

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والسياسية، كلارك كوبر، إن الوقت المتبقي لتركيا لتتلقى العقوبات على شرائها منظومة الصواريخ الروسية S-400، يتناقص، بانتظار أن تعالج الخلافات بينها وبين واشنطن.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن كوبر قوله للصحفيين إنه ”من الخطأ القول إن تركيا أفلتت من العقوبات على الذي فعلته بشراء هذه الأسلحة من روسيا“.

وأضاف أن طرد تركيا من البرنامج المشترك لبناء طائرة F-35 جرى تنفيذه، لكن العقوبات ما زالت قائمة وتنتظر، مشيرا إلى أن واشنطن لا تستخدم أسلوب الإعلان عن برمجة قراراتها من هذا النوع.

وكانت روسيا أعلنت أنها استكملت صفقة تزويد تركيا بصواريخ أس 400، بقيمة 2.5 بليون دولار.

وفي ديسمبر 2019 أعلنت إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي، أنها أقرّت رزمة من العقوبات على تركيا وقطاعها المالي ردا على عمليتها العسكرية في شمال سوريا وعلى شرائها الصواريخ الروسية.