منتخب السعودية الأولمبي يتخطى سوريا ويصعدان لدور الـ8 في أمم آسيا تحت 23 عاما (فيديو)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

المنتخب السوري تأهل أيضا إلى ربع النهائي بأربع نقاط، مستفيدا من تعثر قطر الذي بلغ نقطته الثالثة إثر تعادله مع اليابان بهدف.