منتخب السعودية الأولمبي يتخطى سوريا ويصعدان لدور الـ8 في أمم آسيا تحت 23 عاما (فيديو)

صعد المنتخب السعودي الأولمبي إلى دور الثمانية من بطولة أمم آسيا تحت 23 عاما، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 بتغلبه على نظيره السوري بهدف نظيف.
وأحرز فراس البريكان هدف المنتخب السعوي الوحيد في الدقيقة 79.
وتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية، بسبع نقاط جمعها من فوزين على اليابان وسوريا، وتعادل أمام قطر.
فيديو : هدف المباراة : #السعودية 1 – 0 #سوريا … #كأس_آسيا_تحت_23_سنه #AFCU23 #الطريق_إلى_طوكيو pic.twitter.com/zBQNMsJySw
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 15, 2020
وعلى الرغم من خسارته أمام السعودية، إلا أن المنتخب السوري تأهل أيضا إلى ربع النهائي بأربع نقاط، مستفيدا من تعثر قطر الذي بلغ نقطته الثالثة إثر تعادله مع اليابان بهدف.
وتلعب السعودية أمام تايلاند السبت في الدور المقبل، في حين سيواجه سوريا الوصيف منتخب أستراليا.