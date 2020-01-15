 منتخب السعودية الأولمبي يتخطى سوريا ويصعدان لدور الـ8 في أمم آسيا تحت 23 عاما (فيديو) – إرم نيوز‬‎

منتخب السعودية الأولمبي يتخطى سوريا ويصعدان لدور الـ8 في أمم آسيا تحت 23 عاما (فيديو)

منتخب السعودية الأولمبي يتخطى سوريا ويصعدان لدور الـ8 في أمم آسيا تحت 23 عاما (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

صعد المنتخب السعودي الأولمبي إلى دور الثمانية من بطولة أمم آسيا تحت 23 عاما، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 بتغلبه على نظيره السوري بهدف نظيف.

وأحرز فراس البريكان هدف المنتخب السعوي الوحيد في الدقيقة 79.

وتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية، بسبع نقاط جمعها من فوزين على اليابان وسوريا، وتعادل أمام قطر.

وعلى الرغم من خسارته أمام السعودية، إلا أن المنتخب السوري تأهل أيضا إلى ربع النهائي بأربع نقاط، مستفيدا من تعثر قطر الذي بلغ نقطته الثالثة إثر تعادله مع اليابان بهدف.

وتلعب السعودية أمام تايلاند السبت في الدور المقبل، في حين سيواجه سوريا الوصيف منتخب أستراليا.

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