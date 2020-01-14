مقتل ضابط عراقي بهجوم لداعش انطلق من سوريا

قتل ضابط في حرس الحدود العراقي، فجر الثلاثاء، بهجوم لتنظيم داعش انطلق من سوريا، بحسب النقيب أحمد الدليمي، الضابط في شرطة الأنبار.

وقال الدليمي: ”إن تنظيم داعش شن هجومًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، على مقر الفوج الأول التابع لقيادة حرس الحدود العراقي، والمتمركز قرب منفذ الوليد الحدودي العراقي مع سوريا 410 كم غرب الرمادي“.

وأضاف الدليمي أن ”الهجوم كان قادمًا من سوريا باتجاه الأراضي العراقية، وتم التصدي له بعد مواجهات عنيفة استمرت لساعات، وأدت إلى مقتل ضابط برتبة نقيب في شرطة حرس الحدود، فضلاً عن مقتل عدد من عناصر داعش المهاجمين“.

وأشار الدليمي إلى أن ”عناصر داعش المهاجمين انسحبوا نحو عمق الأراضي السورية بعد التصدي لهم من قبل قوات حرس الحدود العراقي“.

وكان تنظيم داعش قد شن أول أمس الأحد، هجوما على مقر لقوات حرس الحدود العراقي قادما من سوريا، موقعا قتيلين من قوات حرس الحدود وإصابة 3 آخرين بجروح.