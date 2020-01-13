الأسد يمنح قاسم سليماني أعلى وسام في سوريا (فيديو)

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منح الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الإثنين، الجنرال الإيراني قاسم سليماني، أرفع وسام في سوريا. وكان قد قُتل سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني/يناير، مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس. ونقل موقع ”روسيا اليوم“ عن رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، قوله اليوم الإثنين، إن ”الأسد منح القائد…