الأسد يمنح قاسم سليماني أعلى وسام في سوريا (فيديو)

منح الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الإثنين، الجنرال الإيراني قاسم سليماني، أرفع وسام في سوريا.
وكان قد قُتل سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني/يناير، مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.
ونقل موقع ”روسيا اليوم“ عن رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، قوله اليوم الإثنين، إن ”الأسد منح القائد قاسم سليماني، أرفع وسام في سوريا“.
#الأسد يمنح #قاسم_سليماني أرفع وسام سوري#إرم_نيوز #سوريا #إيران pic.twitter.com/9BJcFdT9jZ
— إرم نيوز (@EremNews) January 13, 2020
وأضاف خلال لقائه مع النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري في طهران، أن ”منح الوسام يكشف مودة الأسد العميقة لسليماني وإخوانه في إيران“.