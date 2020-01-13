 الأسد يمنح قاسم سليماني أعلى وسام في سوريا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الأسد يمنح قاسم سليماني أعلى وسام في سوريا (فيديو)

الأسد يمنح قاسم سليماني أعلى وسام في سوريا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

منح الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الإثنين، الجنرال الإيراني قاسم سليماني، أرفع وسام في سوريا.

وكان قد قُتل سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني/يناير، مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

ونقل موقع ”روسيا اليوم“ عن رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، قوله اليوم الإثنين، إن ”الأسد منح القائد قاسم سليماني، أرفع وسام في سوريا“.

وأضاف خلال لقائه مع النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري في طهران، أن ”منح الوسام يكشف مودة الأسد العميقة لسليماني وإخوانه في إيران“.

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طهران
قاسم سليماني
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