البحرين تدين بشدة محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد

أدانت مملكة البحرين بشدة محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، معتبرة ذلك ”انتهاكا صريحا“ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والأعراف والمواثيق الدولية، واعتداء على أمن وسلامة طاقم السفارة.
وشددت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، على ضرورة التزام جميع الأطراف في العراق بالمسؤولية وضبط النفس، مؤكدة موقف البحرين الداعم لجهود الحكومة العراقية، لإرساء الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون في العراق.
وكانت فصائل عراقية مسلحة، موالية لحزب الله العراقي المدعوم من إيران، اقتحمت المنطقة الخضراء المحصنة، وهاجمت السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، الثلاثاء الماضي، ردا على غارات جوية أمريكية الأحد الماضي، على قواعد تديرها كتائب حزب الله، ما أسفر عن مقتل 25 مقاتلا على الأقل وإصابة 55 آخرين.