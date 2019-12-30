البحرين تعلن تأييدها للقصف الأمريكي على منشآت حزب الله في سوريا والعراق

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أعربت البحرين الإثنين، عن تأييدها القصف الأمريكي الذي استهدف منشآت لحزب الله في العراق وسوريا. وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن البحرين أعربت عن تأييدها للقصف الذي شنته الولايات المتحدة ضد منشآت كتائب حزب الله في كل من العراق وسوريا ”ردا على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الكتائب الإرهابية“. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء…