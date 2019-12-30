البحرين تعلن تأييدها للقصف الأمريكي على منشآت حزب الله في سوريا والعراق

أعربت البحرين الإثنين، عن تأييدها القصف الأمريكي الذي استهدف منشآت لحزب الله في العراق وسوريا.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن البحرين أعربت عن تأييدها للقصف الذي شنته الولايات المتحدة ضد منشآت كتائب حزب الله في كل من العراق وسوريا ”ردا على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الكتائب الإرهابية“.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”بنا“ أشادت البحرين بـ“الدور الاستراتيجي الهام الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة“، مجددة ”موقفها الداعم لكل الجهود والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي“ .