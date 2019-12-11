البحرين.. أحكام متفاوتة بحق 34 متهمًا بالانضمام لـ“تيار الوفاء“ الشيعي

أصدرت محكمة بحرينية، اليوم الأربعاء، أحكامًا متفاوتة بحق 34 متهمًا بالانضمام إلى ما يسمى بـ“تيار الوفاء“ الشيعي، الذي صنفته الدولة ”جماعة إرهابية“.

ووفق صحيفة ”الأيام“ المحلية، فقد قضت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بالسجن المؤبد على 8 متهمين وغرامة 100 ألف دينار.

وتضمنت بقية الأحكام حبس 7 متهمين 10 سنوات، و8 متهمين 5 سنوات، و9 متهمين سنة، ومتهم واحد 15 سنة، ومتهم آخر 3 سنوات.

وفيما لم تذكر الصحيفة القضية محل الاتهام، أشارت إلى أن المحكمة وجهت للمتهمين تهمة ”تأسيس جماعة إرهابية والانضمام لتيار الوفاء الإرهابي“.

و“تيار الوفاء الإسلامي“ هو حزب شيعي تأسس في منتصف العام 2009.