العراق.. بارزاني يكشف عن تعرض صالح لضغوط كبيرة لتكليف رئيس الحكومة

في أول تعليق لحكومة إقليم كردستان العراق، أكد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية برهم صالح تعرض لضغوط كبيرة، من أجل تكليف مرشح لرئاسة الحكومة العراقية القادمة.

وقال بارزاني، في بيان صحفي، إننا ”نتابع بقلق بالغ وعن كثب أوضاع وتطورات العراق الذي يعاني أزمة عميقة، فبينما ينذر التهديد بعدم الاستقرار والمزيد من تعقيد الأوضاع البلدَ بالمضي نحو مستقبل مجهول، فإن الواجب يحتم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم وبروح وطنية وبمسؤولية وبعيدا عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقا للسياقات الدستورية“.

وبين أنه ”في موضوع تكليف مرشح لرئاسة الحكومة العراقية القادمة، يبدو أن رئيس الجمهورية برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة وبخلاف الآليات والأسس الدستورية، وهنا نشدد على أن أي حل يجب أن يكون قائما على أساس الدستور ووفقا للسياقات القانونية“.

وأضاف بارزاني أنه ”لاختيار مرشح وطني وغير جدلي لرئاسة الحكومة يكون مقبولا من القوى المؤثرة، ينبغي الأخذ في الحسبان المطالب المشروعة للمتظاهرين وأوضاع ومصالح البلد عند اختياره، وأن تقدم المساعدة للحكومة القادمة لغرض اجتياز المرحلة الانتقالية المقبلة والإعداد لانتخابات جديدة“.

وتباينت آراء العراقيين إزاء تلويح الرئيس برهم صالح بالاستقالة، خاصة في ظل مواجهة المعسكر الموالي لإيران الذي يصر على تسمية رئيس وزراء من رحم السلطة.

وفي الوقت الذي اتهم البعض فيه الرئيس برهم صالح بـ“خرق الدستور“، اعتبر آخرون أن ما قام به ”فعل وطني“ ردا على ضغوط ”الأحزاب الفاسدة“.

وأعلن برهم صالح، الخميس الماضي، بعد أيام من مقاومته تسمية وزير في الحكومة المستقيلة أولا، ومحافظ محط جدل ثانيا – والاثنان مدعومان من حلف طهران – استعداده لتقديم استقالته، معلنا رفضه هاتين الشخصيتين تماهيا مع الشارع المنتفض.

ويواصل المتظاهرون إغلاق المدارس والدوائر الرسمية في كل المدن الجنوبية تقريبا، متوعدين بأن الحياة لن تعود إلى طبيعتها حتى تحصيل مطالبهم التي خرجوا من أجلها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وعلى رأسها إصلاح شامل لنظام المحاصصة القائم على الطائفية، وإنهاء احتكار نفس السياسيين للسلطة منذ 16 عاما.