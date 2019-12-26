العراق.. تحالف ”البناء“ يطالب بإجراءات ضد برهم صالح لرفضه تكليف مرشحه بتشكيل الحكومة

رد تحالف ”البناء“ العراقي، اليوم الخميس، على رئيس الجمهورية برهم صالح، إثر رفضه تكليف مرشحه محافظ البصرة أسعد العيداني بتشكيل الحكومة، وتهديده بتقديم استقالته.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن صالح استعداده لتقديم استقالته لمجلس النواب، على خلفية السجالات السياسية بشأن تشكيل الحكومة، ورفضه تكليف عيداني، الذي يرفضه المحتجون في الميادين.

وقال التحالف الذي يتزعمه هادي العامري، ويضم قوى سنية أيضا: ”حرصنا منذ اليوم الأول لإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية عام 2018 على التوافق حفاظا على السلم الأهلي، وآثرنا السكوت عن استحقاقنا في الكتلة النيابية الأكثر عددا، والذي ثبتناه وسجلناه في الجلسة الأولى لمجلس النواب، وذهبنا إلى ترشيح عادل عبد المهدي مع كتلة سائرون، وبموافقة الكتل الأخرى لتولي منصب رئيس الوزراء“.

وأضاف: ”رئيس الجمهورية لجأ إلى سياسة قتل الوقت وتوجيه الرسائل إلى هذه الجهة وتلك، وهو ما دفعنا إلى تقديم الأدلة الثبوتية التي لا تقبل الشك باعتبارنا الكتلة النيابية الأكثر عددا، والتي اعتمدناها في تقديم مرشحنا لرئيس الجمهورية، الذي كان قد تعهد بتكليفهِ بتشكيل الحكومة، لكننا فوجئنا بإصرار الرئيس على مخالفة الدستور، وعدم تكليفه بحجة رفضه من بعض الأطراف السياسية“.

ودعا التحالف مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية قائلا: ”إننا في تحالف البناء وإذ نجدد التزامنا التام بالسياقات الدستورية التي تؤكد عليها المرجعية الدينية العليا، نرفض بشكل قاطع أي تبريرات أو عملية التفاف على الدستور“.

وشدد على أن ”مخالفة الدستور ورفض تكليف رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية، سيؤدي إلى نتائج تتنافى مع مطالب المتظاهرين وعموم الجماهير في تحقيق الأمن والاستقرار، لتبدأ عملية تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين“.