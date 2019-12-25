إسرائيل تقصف مواقع لحركة حماس بغزة ردًا على إطلاق صاروخ

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عددًا من نقاط الرصد التابعة لحركة حماس، شمال وجنوب قطاع غزة، وذلك ردًا على إطلاق صاروخ من غزة على مدينة عسقلان خلال تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في مهرجان خطابي أمام أنصاره.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قصفًا من الزوارق الحربية الإسرائيلية استهدف نقطة للرصد الميداني غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالقرب من المدرسة الأمريكية.

وأشارت المصادر إلى أن غارة أخرى من المدفعية الإسرائيلية، استهدفت نقطة رصد شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، كما قصفت المدفعية أرضًا زراعية في المدينة ذاتها.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط إصابات جراء عمليات القصف هذه والتي جاءت بعد إطلاق صاروخ من غزة على مدينة عسقلان.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، مساء الأربعاء، إنه ”رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع ‫غزة باتجاه إسرائيل‬ وتم اعتراضها“.

وأجلت طواقم الحماية والأمن الإسرائيلية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من قاعة مؤتمر كان يلقي فيه كلمة أمام حشد من أنصاره، في مشهد تكرر للمرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة، وتسبب بحرج كبير لنتنياهو الذي يستعد الخميس، لانتخابات رئاسة حزب الليكود.