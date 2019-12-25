دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة غلاف قطاع غزة خلال تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنطقة.
صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة خلال تواجد نتنياهو في المنطقة
المصدر: الأناضول
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دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة غلاف قطاع غزة خلال تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنطقة.
المصدر: الأناضول
دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة غلاف قطاع غزة خلال تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنطقة.