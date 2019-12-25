 صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة خلال تواجد نتنياهو في المنطقة‎ – إرم نيوز‬‎

صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة خلال تواجد نتنياهو في المنطقة‎

صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة خلال تواجد نتنياهو في المنطقة‎

المصدر: الأناضول

دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة غلاف قطاع غزة خلال تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنطقة‎.

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