صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة خلال تواجد نتنياهو في المنطقة‎

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دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة غلاف قطاع غزة خلال تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنطقة‎.