حماس تحظر حزبا سياسيا في قطاع غزة 

أصدرت حركة حماس في قطاع غزة، يوم الاثنين، قرارا يقضي بحظر حزب العدالة الفلسطينية الذي جرى تأسيسه حديثا، وذلك دون إبداء أي أسباب.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب، حازم الصوراني، إن الحزب بعد إتمام أوراق اعتماده في الضفة الغربية، وفتح مكتب رسمي له، تقدم بطلب لدى الجهات المختصة بحركة حماس بصفتها المسيطرة على قطاع غزة، لفتح مكاتب للحزب وبدء ممارسة مهامه بالميدان.

وأضاف الصوراني في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“: ”تفاجأنا برفض حركة حماس فتح مكاتب للحزب أو ممارسة أي نشاطات له بقطاع غزة”، مشددا على أن جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس، أبلغهم بحظر أي نشاط لهم في قطاع غزة.

وعبر الصوراني عن استنكاره لما أقدمت عليه حركة حماس، والذي أكد أنه ”يندرج في إطار ملاحقة الحريات العامة ومنع التعددية السياسية“، مؤكدا أن قرار حماس مرفوض جملة وتفصيلا“.

وقال الصوراني إن ”حماس وأجهزتها الأمنية لم تقدم أي مبرر لقيادة الحزب يتعلق بقرارها حظر أنشطتنا؛ ما يمثل هيمنة من حماس على قطاع غزة ورفضا للآخر، بعيدا عما تدعيه من سعيها للشراكة السياسية“، على حد تعبيره.

يذكر أن حركة حماس تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 بقوة السلاح، وذلك بعد انقلابها على السلطة الفلسطينية، كما أنها تجري حملات اعتقال بين الحين والآخر لمعارضيها ورافضين لممارساتها في القطاع.