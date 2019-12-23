فتح تتهم حماس بالموافقة الضمنية على قرارات ترامب ونتنياهو

اتهمت حركة فتح، مساء الأحد، حركة حماس بالموافقة الضمنية على قرارات ترامب ونتنياهو، في ظل ما أسمته تناقض مواقفها في ملفي الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس، والمحكمة الجنائية الدولية.

وقال الناطق باسم الحركة، أسامة القواسمي :“ أن من يدفع باتجاه إصدار مرسوم قبل إزالة العقبات الإسرائيلية في القدس، إنما ينخرط في الموافقة الضمنية على قرارات ترامب ونتنياهو المتعلق بصفقة العار، و باعتبار القدس خارج الفضاء الجغرافي والسياسي الفلسطيني“.

وأضاف القواسمي في تصريح صحفي ”إننا نرى أن موقف حماس متناقض تماما بين حديثها الإعلامي عن أهمية القدس من ناحية، وإرسالها رسائل علنية للمعنيين بالتقاف الرسالة بضرورة إجراء الانتخابات دون القدس، من خلال دعوتها لإصدار مرسوم ومن ثم بحث إمكانية إجرائها في القدس“.

وتابع القواسمي “ نذكر بموقف حماس عندما ذهبنا لنيل العضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة تمهيدا للانضمام للجنائية الدولية حيث قالت نصا “ قفزة في الهواء لا قيمة لها “ ، ليتبين اليوم أننا في فتح مع الرئيس محمود عباس، نمضي وفقا لرؤية وطنية استراتيجية تأخذ وقتا وتأتي بنتائج ايجابية لشعبنا الفلسطيني“.

واستدرك قائلا :“ بينما حماس التي رحبت اليوم بإعلان الجنائية الدولية، نسيت او تناست مواقفها السابقه ظانة أن ذاكرة شعبنا قصيرة، ليتبين جليا أن مواقفها ضيقة ونابعة عن مواقف آنية حزبية مطلقة ، وبالرغم من ذلك فنحن سعداء بفهمهم المتأخر للاستراتيجية من خلال ترحيبهم بالإعلان ”.

وكانت حركة حماس، قد رحبت في وقت سابق، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، داعية إلى اتخاذ خطوات عملية وترجمة فعلية لهذا القرار.