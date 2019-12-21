حركة فتح: مواقف حماس من الانتخابات ”متناقضة“

اتهمت حركة فتح اليوم السبت حركة حماس بازدواجية المواقف إزاء قضايا الانتخابات الفلسطينية وإنهاء الانقسام، والتحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة والخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم فتح، أسامة القواسمي، إن ”من يدفع باتجاه إصدار مرسوم قبل إزالة العقبات الإسرائيلية في القدس، إنما ينخرط في الموافقة الضمنية على قرارات ترامب ونتنياهو المتعلقة بصفقة القرن، واعتبار القدس خارج الفضاء الجغرافي والسياسي الفلسطيني“، في إشارة لتلميح حماس بإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية دون القدس.

وأضاف في بيان: ”نرى أن موقف حماس متناقض تمامًا بين حديثها الإعلامي عن أهمية القدس من ناحية، وإرسالها رسائل علنية للمعنيين بضرورة إجراء الانتخابات دون القدس، من خلال دعوتها لإصدار مرسوم، ومن ثم بحث إمكانية إجرائها في القدس“.

وكانت حركة حماس، قد طالبت بإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بعد إصدار مرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في حين تنتظر القيادة الفلسطينية نتائج الاتصالات والضغوط على إسرائيل من أجل السماح بإجرائها في القدس.

ووافقت الفصائل الفلسطينية جميعها على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية والمشاركة فيها، بينما بقيت معضلة سماح إسرائيل بإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

وقد أعلنت حركة فتح، أن رد حركة حماس بالموافقة على إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، يحتاج لتوضيحات، خاصة أن الحركة وضعت مجموعة مطالب قبل السماح بإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.