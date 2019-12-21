وزير إسرائيلي يمهل السلطة الفلسطينية يومين لسحب دعواها أمام الجنائية الدولية

قدّم وزير المواصلات الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم السبت، مقترحًا لمحاولة الضغط على السلطة الفلسطينية، بعد موافقة محكمة الجنايات الدولية على فتح تحقيقات بشأن الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وقالت ”القناة 7“ الإسرائيلية، إن الوزير سموتريتش، ”طالب بنيامين نتنياهو بإعطاء مهلة 48 ساعة للسلطة الفلسطينية، لسحب الدعوى المقدمة ضد إسرائيل في محكمة لاهاي، التي ستحقق بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين“.

وأشار إلى أنه ”في حال انقضاء هذه المهلة الممنوحة للسلطة الفلسطينية وعدم استجابتها للمطالب الإسرائيلية، فإنه يجب إعلان انهيارها على الفور“، لافتًا إلى أن ”الثمن السياسي، الذي دفعته إسرائيل نظير بقاء السلطة الفلسطينية أكبر بكثير من الضرر الذي لحق بإسرائيل نتيجة قيام هذه السلطة“.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أنها تسعى للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث أشارت المدعية العامة للجنايات الدولية ”فاتو بنسودا“، أن المحكمة ستفتح تحقيقًا كاملًا في الأراضي الفلسطينية.

ورحبت فلسطين بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وكذلك تأكيد المدعية العامة أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت، فيما رفضت إسرائيل هذه الخطوة بشكل كامل.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن ”فلسطين على استعداد للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية في كافة المجالات لمحاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم ضد شعبنا“.

وأضاف في تصريحات لإذاعة ”صوت فلسطين“: أن ”حملة ستبدأ بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، لجمع كل أسماء ضحايا الجرائم الإسرائيلية، وإرفاقها بملفات ورفعها للجنائية الدولية“.