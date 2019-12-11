”المرصد“ يطالب بعدم ترحيل صحفي سوري محتجز في ماليزيا إلى بلاده

ناشد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، بعدم ترحيل الصحفي السوري همبرفان كوسة الذي اعتقلته السلطات الماليزية، قبل أربعة أيام؛ لأن ذلك يشكل خطرًا على حياته.

وقال المرصد السوري: إن ترحيل الصحفي السوري المعتقل في ماليزيا وتسلميه لسلطات بلاده، قد يلحق به الأذى، وهو مطلوب لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية لدى الجيش السوري النظامي.

وأشار المرصد، إلى أن الصحفي غادر سوريا، أساسًا؛ لأنه كان يتلقى تهديدات بالقتل والتصفية الجسدية، فليس من المنطق إعادته إلى بلد فر منه.

واقترح المرصد، أنه في حال أصرت ماليزيا على ترحيل الصحفي، فمن الأفضل أن يتم ترحيله إلى دولة ثالثة حفاظًا على حياته من التهديدات التي تلاحقه سواء من النظام السوري أو من الجماعات المسلحة في سوريا.

وينحدر همبرفان كوسة من مدينة القامشلي، وهو صحفي كردي عكف على تغطية أخبار الأزمة السورية خلال السنوات الماضية، إذ عمل، وفقًا للمرصد، مع عدد من الوكالات العربيّة والدوليّة كمراسلٍ صحفي، بالإضافة إلى عمله مع عدد من وسائل الإعلام المحلّية.

وأسهم كوسة عبر تحقيقاته الاستقصائية وتقاريره الميدانية في الكشف عن ممارسات وانتهاكات أطراف النزاع في الحرب السورية بحق المدنيين، وهو ما أدى إلى تلقيه تهديدات دفعته إلى الاضطرار لمغادرة سوريا في العام 2017، حيث توجه إلى أربيل عاصمة كردستان العراق.

وواصل كوسة من أربيل عمله الصحفي مع عدد من المنابر والمواقع الإلكترونية، ونشر مقالات في منتدى ”فكرة“ الّذي يدعّمه معهد “واشنطن” لسياسات الشرق الأدنى“.

وكانت السلطات الماليزية احتجزت كوسة، السبت الماضي، خلال محاولته الوصول إلى دولة أوروبية عبر مطار العاصمة (كوالالمبور).