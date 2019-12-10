بلغاريا.. السجن لرجل دين دعا للجهاد في سوريا

المصدر: ا ف ب

أصدرت محكمة في بلغاريا، اليوم الثلاثاء، حكمًا بسجن رجل دين 8 أعوام و6 أشهر، بسبب عظاته التي تتضمن نقل أفكار تنظيم ”داعش“، ونشر الكراهية والحرب على أسس دينية.

كما أصدرت المحكمة الإقليمية في مدينة بازارجيك الجنوبية عقوبات أقل على 13 من أتباع الإمام أحمد موسى أحمد، وهو من الأقلية الغجرية البلغارية.

وقالت المحكمة إنه أُدين بالوعظ بأفكار التنظيم المتشدد، ومساعدة متطرفين محتملين يعبرون بلغاريا في طريقهم للقتال في سوريا.

وأضافت أن ”أحمد“ كان يحرّض في عظاته في مسجد بازارجيك على الكراهية، ويحضُّ أتباعه على شن حرب على أسس دينية.

كما أدين أتباعه- 12 رجلًا وامرأة- بنشر الكراهية لأسباب دينية والحض على الحرب.

وحُكم على الرجال بأحكام قابلة للاستئناف، بالسجن لفترات تراوح بين عام واحد و3 أعوام و6 أشهر، وعلى المرأة بالسجن لمدة عامين و6 أشهر مع وقف التنفيذ.

وسبق أن أُدين ”أحمد“ بسبب عظاته المتطرفة، ويقضي حاليًا عقوبة السجن مدة 4 سنوات.

وبلغاريا دولة ذات غالبية أرثوذكسية، في حين يبلغ عدد المسلمين 13 % من سكانها، بمن فيهم الأتراك، والبوماك مع الغجر الذين اعتنقوا الإسلام مؤخرًا.

وقد نأى زعيم المسلمين رسميًا مفتي البلاد، بنفسه من موسى وأتباعه.