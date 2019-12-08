لحظة اغتيال فاهم الطائي الناشط البارز في احتجاجات كربلاء العراقية (فيديو)

اغتال مسلحون مجهولون، مساء اليوم الأحد، الناشط البارز في تظاهرات كربلاء، والمنتمي للتيار الصدري، فاهم الطائي، بينما نجا ناشط آخر، وذلك بالتزامن مع موجة عنف متصاعدة ضد المحتجين في البلاد.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ إن ”مسلحين مجهولين، اغتالوا الناشط المعروف في تظاهرات كربلاء، فاهم أبو علي الطائي، بمنطقة البارودي، المحصنة أمنيًا“.

وأضاف أن“الاغتيال تم في أحد المقاهي الشعبية، من خلال 3 طلقات نارية، بالتزامن مع مرور دراجة مسرعة تقل شخصين، وسيارة بك آب، ذهبت باتجاه شارع الإمام علي“.

وأشار المصدر إلى أن“قوًة أمنية طوقت مكان الحادثة، وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابساته“ موضحًا أن الطائي ”تعرض للتهديد أكثر من مرة من قبل فصائل مسلحة في المدينة“.

وتداول نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام، مقطع فيديو، من كاميرا مراقبة، يوثّق ”لحظة الاغتيال“ حيث يظهر مسلح على دراجة يطلق النار فيصيب شخصًا قِيل إنه الطائي، حيث نزل لتوه من دراجة أخرى.

وبحسب المصدر، الأمني الذي تحدث لـ“إرم نيوز“ فإن ”الناشط الآخر في الاحتجاجات إيهاب الوزني تعرض أيضًا إلى محاولة اغتيال، لكنه نجا منها“.

وتعرضت ساحات الاحتجاجات في العراق، إلى هجمات من فصائل مسلحة خلال الأيام الماضية، أودت بحياة العشرات من المتظاهرين بين قتيل وجريح في العاصمة بغداد، ومحافظتي النجف وكربلاء.