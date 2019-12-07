إيران.. مطالبات بالإفراج عن عالم دين سني اعتقل لانتقاده قمع الاحتجاجات

طالب علماء دين سنة في إيران، السبت، سلطات بلادهم بالإفراج عن العالم السني فضل الرحمن كوهي، المعتقل على خلفية انتقاده استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين بالبلاد.

وطالب عبد الحميد إسماعيل زهي، أحد كبار العلماء السنة في إيران، في بيان، سلطات في بلاده بالإفراج الفوري عن كوهي.

كما أكد العالم محمد حسين غورجيش في ولاية ”غوليستان “ (شمال) أنّ الإفراج عن كوهي، هو طلب لأهل السنة في البلاد.

وأردف في بيان: ”لا يجب اعتقال العلماء والمفكرين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم“.

من جانبه، أكد عالم الدين السني الإيراني حسين عثمان أن كوهي ”لم يقم بعمل خارج إطار القانون“، داعيًا، عبر بيان، إلى الإفراج عنه.

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني، كوهي، في قرية ”بشامك“ بولاية سيستان وبلوشستان (جنوب شرق)؛ على خلفية انتقاده استخدام القوة المفرطة في الاحتجاجات المنددة برفع سعر الوقود، التي اندلعت بالبلاد متصف الشهر ذاته.

واستمرت الاحتجاجات عدة أيام؛ تنديدا برفع سعر الوقود بنسبة تصل إلى 3 أضعاف؛ ما تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن، فيما تتهم طهران ”أطرافًا خارجية“ بالسعي للإخلال بالنظام العام.