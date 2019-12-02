العراق.. إصابة عشرات المتظاهرين في اشتباكات مع قوات الأمن في كربلاء

تجددت الصدامات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب مساء الإثنين، في محافظة كربلاء، جنوب العراق، ما أدى إلى سقوط عشرات الإصابات بصفوف المتظاهرين.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن ”قوات الأمن طوقت منذ الصباح، مبنى مجلس محافظة كربلاء بالكتل الكونكريتية، لمنع أي محاولة للاقتحام أو الاعتداء عليه من قبل المتظاهرين، بعد محاولات متكررة من أجل ذلك“.

وبينت المصادر أن ”المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى مجلس محافظة كربلاء، كما حاول بعضهم إسقاط بعض الكتل الكونكريتية، بهدف اقتحام المبنى، ما دفع قوات مكافحة الشغب، إلى إطلاق قنابل غاز المسيل للدموع بشكل كثيف، لمنعهم من إسقاط الكتل الكونكريتية والدخول إلى المبنى، وأدى ذلك إلى سقوط عشرات الإصابات بصفوف المتظاهرين، دون تسجيل أي حالة قتل حتى اللحظة“.

وأضافت أن ”الصدامات، شهدت انفجار قنلة يدوية، من مصدر مجهول، أدت إلى جرح أحد المتظاهرين، بجروح خطيرة“.

وبعد أيام من هدوء الاحتجاجات، شهدت محافظة كربلاء، جنوب العراق، مساء أمس الأحد، تصعيدًا جديدًا في التظاهرات الشعبية، أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين.

ويشهد العراق منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تظاهرات شعبية احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 300 شخص، وإصابة 15 ألفًا آخرين بجراح متفاوتة، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان.