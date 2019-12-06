عباس: مشاريع غزة تمهيد لصفقة القرن

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من المشاريع الأميركية المتواصلة والتي تمهد لصفقة القرن وتطبيقها على أرض الواقع بالتدريج، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية مستمرة في مواجهة القرارات الأميركية التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وقال عباس، في بداية اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الجمعة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله:“ إن اسرائيل مستمرة في هجمتها ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، والتي كانت آخرها ما قامت به اليوم من اعتقال الطواقم الصحفية العاملة في تلفزيون فلسطين“ وفق وكالة الأنباء الرسمية .

وأضاف عباس:“ أن هناك اتفاقيات بيننا وبين الإسرائيليين على أن هذه المؤسسات جميعا تكون كلها فعالة في القدس وعاملة بشكل طبيعي، كما تعمل أي مؤسسة فلسطينية في أي مكان في الضفة الغربية وقطاع غزة“.

وتابع عباس :“ أن إسرائيل تمنع الجميع من العمل، الأمر الذي يؤكد لنا أن صفقة العصر تطبق قطعة قطعة“، مؤكدا أن ”هذا الموضوع لن نسمح له أن يمر“، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التهويد والإجراءات الأميركية.

وقال: ”هناك أمر آخر، وهو المستشفى الأمريكي في قطاع غزة، الذي بدأت المعدات والأفراد يصلون إلى الموقع المقرر لإنشائه، هذا إلى جانب قرارات أخرى لمجموعة من المشاريع الاقتصادية وغيرها ومنها جزيرة اصطناعية للميناء، ومطار“.