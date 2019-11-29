الرئيس الفلسطيني: الانتخابات العامة ستجرى في غضون أشهر

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، إن الانتخابات العامة ستجرى خلال الأشهر المقبلة، قائلً إن ”الشعب الفلسطيني لن يقبل بالقهر والظلم“.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه سفراء فلسطين في الأمم المتحدة وعدد من الدول، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفق بيان للرئاسة.

وتعهد عباس بالعمل على تنظيم الانتخابات خلال الأشهر المقبلة، ”وصولًا لأن يكون هناك سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد“.

والثلاثاء، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، تسليم وفد لجنة الانتخابات برئاسة حنا ناصر، رد حركته ”الإيجابي“ بشأن الانتخابات.

وأرسل عباس، وهو زعيم حركة ”فتح“ أيضًا، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، رسالة إلى الفصائل في قطاع غزة بينها ”حماس“، نقلها ناصر، تضمنت رؤيته لإجراء الانتخابات.

وجاء في الرسالة أن عباس سيصدر مرسومًا بإجراء الانتخابات التشريعية، يليه عقد لقاء وطني يتم خلاله بحث آليات إجرائها.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: ”شعبنا سيواصل كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري“، مبينًا: ”لقد مر الشعب الفلسطيني، خلال ما يزيد عن سبعين عامًا، بالعديد من الكوارث والنكبات، ولكن ذلك لم يثن شعبنا عن النضال، ولا عن مواصلة مسيرته“.