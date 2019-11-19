عباس يدعو المجتمع الدولي للتدخل بعد شرعنة أمريكا المستوطنات الإسرائيلية

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أجرى سلسلة اتصالات من بينها دعوة المجلس الوزاري العربي، ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، للانعقاد، لاتخاذ قرارات واضحة بشأن إعلان وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، بخصوص شرعية المستوطنات الإسرائيلية.

وطالب عريقات، في حديث لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، بضرورة عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب، لاتخاذ موقف موحد وفاعل إزاء هذه المواقف الأمريكية.

ووصف الإعلان الأمريكي بشأن شرعية المستوطنات الإسرائيلية بالخطير جدًا، قائلاً: إنه ”جاء ردًا على قرار محكمة العدل الأوروبية قبل أيام بمنع دخول بضائع المستوطنات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، واستباقًا لإحباط إمكانية اتخاذ أي قرار يجرم الاستيطان ويفتح تحقيقًا بشأنه في المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف عريقات أن ”خطورة هذا القرار تكمن بإعطاء ضوء أخضر لحكومة الاحتلال لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، وبالتالي فإن الولايات المتحدة بابتعادها عن القانون الدولي تكون قد فتحت الأبواب على مصراعيها للعنف والفوضى والتطرف عبر إغلاق باب القانون الدولي وفتح باب الغاب“.

واعتبر عريقات أن لا أثر قانونيًا لإعلان بومبيو بشأن المستوطنات، لأنه لن يغير من الواقع شيئًا كسابقاته من القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بحق شعبنا“.

من جهتها، استهجنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إعلان بومبيو اعتبار الاستيطان لا يخرق القانون الدولي، مؤكدة أن هذه التصريحات ليس لها أية صلاحية قانونية.

وقالت عشراوي في بيان لها، اليوم الثلاثاء: إنه ”لا يحق للولايات المتحدة إعادة كتابة القانون الدولي، وتشويه النظام الدولي القائم على القواعد والأسس بناء على ميولها الأيديولوجي المشوّه“.

وأضافت أن ”المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا خطيرًا وصارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، كما أنها تعد جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي. وهذه حقائق ومسلمات لا يمكن لإدارة ترامب تغييرها أو محوها“.

وأشارت إلى أن هذا الإعلان يؤكد من جديد أن إدارة ترامب تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، كما أنها داعم وشريك في الجرائم الإسرائيلية، وتوفر غطاء سياسيًا لانتهاكات دولة الاحتلال المتصاعدة، مشددة على ضرورة أن يواجه المجتمع الدولي هذا الجنوح السياسي الخطير الذي يهدد المنطقة والعالم برمته.