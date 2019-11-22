الاستخبارات العراقية تقبض على قيادي في داعش بالأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش المتشدد، وهو مسؤول الدعم اللوجستي للتنظيم، في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار (غرب).

وذكرت المديرية، في بيان، أن ”مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 38، ألقت القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الطاش بالرمادي- الأنبار“.

وأضافت أن ”الإرهابي مسؤول عن الدعم اللوجستي لداعش في الرمادي، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب“.

وسيطر داعش على ثلث مساحة العراق عام 2014، قبل أن يخسر تلك الأراضي تدريجيًا لغاية أواخر العام الماضي.

واعتقلت القوات العراقية المئات من مسلحي داعش، خلال الحرب الضارية بين الجانبين على مدى ثلاث سنوات (2014-2017).