تركيا تعيد مقاتلًا أمريكيًا من تنظيم داعش إلى بلاده

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن أنقرة أعادت مقاتلا أمريكيا يشتبه أنه من تنظيم داعش إلى بلاده الجمعة بعدما رفضت اليونان دخوله أراضيها هذا الأسبوع.

وبدأت السلطات التركية ترحيل الأسرى المشتبه بانتمائهم للتنظيم إلى بلادهم يوم الاثنين. وتقول تركيا إنها ألقت القبض على 287 متشددا في منطقة شمال شرق سوريا حيث بدأت القوات التركية هجوما على وحدات حماية الشعب الكردية الشهر الماضي وإن لديها مئات المحتجزين الآخرين الذين يشتبه أنهم متشددون.

وطلب أحد المشتبه بهم، وهو مواطن أمريكي من أصل عربي، الترحيل إلى اليونان لكن السلطات هناك رفضت دخوله وظل عالقا في منطقة عازلة بين تركيا واليونان منذ ذلك الحين، لكن وزارة الداخلية التركية قالت الخميس إن الولايات المتحدة وافقت على إعادته إليها.

وقال صويلو للصحفيين في أنقرة إنه تم ترحيل المشتبه به إلى الولايات المتحدة جوا من اسطنبول.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها على علم بالقضية، لكنها لن تدلي بمزيد من التعليقات لاعتبارات تتعلق بالخصوصية.

وقال صويلو إنه تم ترحيل مقاتلين ألمانيين اثنين أيضا في اليوم نفسه.

وأعادت تركيا هذا الأسبوع أيضا ثمانية ألمان آخرين وبريطانيا واحدا إلى بلادهم. وتقول أنقرة إنه ستتم إعادة مقاتلين مشتبه بهم إلى أيرلندا وفرنسا ودول أخرى أغلبها أوروبية في الأيام المقبلة.