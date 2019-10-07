غداة مقتل 13 شخصًا.. القوات العراقية تعترف بـ“استخدام مفرط“ للقوة ضد متظاهرين

أقرّت القيادة العسكرية العراقية، الاثنين، بـ“استخدام مفرط للقوة“ خلال مواجهات مع محتجين في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية شرقي بغداد، أسفرت عن مقتل 15 ليلًا، حسب مصادر أمنية وطبية.

وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجّه ”بسحب كافة قطعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بقطعات الشرطة الاتحادية وذلك نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة أمس وحصل استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة“.

وأكدت بدء إجراءات محاسبة العناصر الذين ”ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة“.

وقالت الشرطة العراقية ومسعفون يوم الاثنين إن اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين مناهضين للحكومة أسفرت عن مقتل 15 شخصًا على الأقل في حي مدينة الصدر شرق بغداد الليلة الماضية مما يرفع عدد قتلى أعمال العنف التي بدأت قبل نحو أسبوع إلى 110 على الأقل.

وأشار شهود عيان إلى وقوع مواجهات عنيفة في مدينة الصدر. وفي تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، كان ممكنًا سماع أصوات الرصاص غير المنقطعة، وأحيانًا بالسلاح الثقيل، فيما بدا المتظاهرون وهم يشعلون الإطارات ويحاولون الاحتماء.

وكانت السلطات العراقية، التي تتعرض لانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان، أكدت أنها تتقيد ”بالمعايير الدولية“.

والاثنين، أمر عبدالمهدي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، بإجراء ”مجالس تحقيقية فورية“، وأكد أن على جميع القوات الأمنية ”الالتزام التام بقواعد الاشتباك“.