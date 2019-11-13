السيسي يزور الإمارات لبحث التطورات العربية والإقليمية

يزور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الإمارات، الأربعاء؛ لبحث التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق مصدرين رسميين.

وتأتي زيارة السيسي غير المعلنة مسبقًا، غداة إعلان اتحادات السعودية والإمارات والبحرين لكرة القدم رسميًا، المشاركة في بطولة ”خليجي24 “ بقطر، ومؤشرات عن تطورات مهمة لحل الأزمة الخليجية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، باسم راضي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: إن ”السيسي سيتوجه الأربعاء إلى الإمارات، في زيارة رسمية تستغرق يومين“، مضيفًا أن ”زيارة السيسي تأتي في إطار حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي“.

وأوضح أن ”السيسي سيبحث خلال الزيارة، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك“.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن السيسي يزور الأربعاء الإمارات لـ ”بحث تغزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية ومجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك“.

وتتضمن الزيارة ”التشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك“، وفق المصدر ذاته.

ولم يكشف المصدران الرسميان عن جدول أعمال الزيارة، غير أنها تأتي بالتزامن مع أحاديث عن انفراجة فيما يتعلق بالأزمة الخليجية.

وأمس الثلاثاء، استبق الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله؛ إعلان منتخبات السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في كأس الخليج، بإعلانه أن حل الخلاف الخليجي مع دولة قطر ”بات قريبًا“.

والأسبوع الماضي، أعرب مساعد وزیر الخارجیة الكویتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، عن أمل بلده في أن ”تشھد المرحلة القريبة المقبلة نوعًا من الانفراج المنشود“ بالأزمة الخليجية، وفق الوكالة الكويتية الرسمية للأنباء.