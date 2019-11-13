سيارة بـ“الاتجاه المعاكس“ تودي بحياة المبتعث الإماراتي سهيل الدرعي (فيديو)

لقي المبتعث الإماراتي سهيل سيف سهيل الدرعي (21 عامًا)، والذي كان يستعد لسنته الدراسية الثالثة، مصرعه إثر حادث مروري في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق صحيفة ”الخليج“ المحلية، فإن الشاب والذي ينحدر من مدينة العين، تعرض لحادث سير نتيجة اصطدام مركبته بسيارة أخرى كانت تقودها سيدة أمريكية في حالة سكر قادمة من الاتجاه المعاكس للشارع؛ ما أسفر عن وفاة ”الدرعي“ والسيدة الأمريكية، فيما نجا شاب مواطن كان برفقة سهيل.

حادث المرحوم سهيل سيف سهيل الدرعي بأمريكا الله يرحمه pic.twitter.com/RtZbdJxmOH — الشاعر(بن سويلم) (@love5230206) November 12, 2019

وتم نقل جثمان المبتعث الإماراتي من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة العين للصلاة على جثمانه ودفنه في مقبرة الوقن.