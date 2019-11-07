السيسي: لم أكن أنوي الترشح للرئاسة (فيديو)

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه لم يكن ينتوي الترشح لرئاسة الجمهورية عقب ثورة 30 يونيو، وطالب الرئيس المؤقت وقتها ”عدلي منصور“ بالترشح لهذا المنصب، لكنّ الأخير رفض.

تابع السيسي: ”حاولت معه (منصور) عدة أشهر، وقلت له من فضلك اتخذ هذا القرار، وأنا سأقف معك في موقعي، إلا أنه رفض وقال لي: لا يمكن، كفاية كده“، متابعًا:“الكل زاهد في المنصب، لكن الهدف هو مصر وبناء الدولة والدفاع عنها“.

#السيسي: عرضت على المستشار عدلي منصور الترشح للرئاسة.. و "لم أكن أنتوي الترشح"#إرم_نيوز pic.twitter.com/pIHbz9CwTA — إرم نيوز (@EremNews) November 7, 2019

وخلال مشاركته في احتفالية المولد النبوي الشريف بوزارة الأوقاف، أوضح السيسي أنه إذا تصورتم أني كنت طامعًا في السلطة في 30 يونيو و3 يوليو ”تبقوا ظلمتوا الفكرة والقيم والمبادئ التي وقفنا من أجلها“.

وتابع: ”لو أنتوا تصورتوا إن الموضوع كله عشان أنا أبقى موجود هنا، ده أنا أبقى أوحش منهم“، في إشارة إلى جماعة الإخوان التي أطاحت بها احتجاجات دعمها الجيش في العام 2013.

وكان السيسي يتحدث عن فترة ما بعد رحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك عدلي منصور الرئاسة مؤقتًا، إلى أن أجريت انتخابات رئاسية في 2014 فاز فيها السيسي، قبل أن يفوز بفترة ثانية العام الماضي 2018.