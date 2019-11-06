محتجون يغلقون شركة نفط ذي قار جنوبي العراق

قال مصدر أمني عراقي، الأربعاء، إن محتجين غاضبين، أغلقوا شركة نفط ذي قار جنوبي العراق، ومنعوا الموظفين من دخولها.

وأضاف المصدر، رافضًا الكشف عن اسمه، أن ”مئات المتظاهرين أغلقوا صباح اليوم مبنى شركة نفط الجنوب، في قضاء سوق الشيوخ جنوب محافظة ذي قار، ومنعوا الموظفين من الالتحاق بوظائفهم“.

وأوضح المصدر أن المحتجين لم يقتحموا مبنى شركة نفط ذي قار، واكتفوا بوضع لافتة على الباب الرئيس كتب عليها ”شركة نفط ذي قار مغلقة بأمر من الشعب“.

وفي العاصمة بغداد، أصيب عدد من المحتجين بجروح عند محاولة قوات الأمن تفريقهم على جسر الشهداء وسط بغداد.

وأفاد مصدر أمني، بأن السلطات العراقية أغلقت مبنى البنك المركزي العراقي في شارع الرشيد ومبنى مصرف الرافدين القريب منه، مع تصاعد حدة الاحتجاجات بمحيط المبنيين.