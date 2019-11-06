قوات الأمن العراقية تطلق الرصاص الحي لتفريق محتجين في بغداد

أفاد شهود عيان بأنّ قوات الأمن العراقية أطلقت الرصاص الحي في الهواء، اليوم الأربعاء، لتفريق محتجين تجمعوا على جسر في وسط العاصمة بغداد، دون وقوع أي إصابات.

وأغلق المحتجون جسر الشهداء بعد ظهر أمس، مع استمرار احتشاد الآلاف في مظاهرات مناهضة للحكومة في بغداد والمحافظات الجنوبية.

وقتل 13 محتجًا على الأقل بالرصاص أمس الثلاثاء، وسط اتهامات للقوات العراقية بتخليها عن ضبط النفس الذي مارسته نسبيًا على مدى أسابيع في محاولة لإخماد الاحتجاجات.

وفي محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن فرقت بالقوة خلال الليل اعتصامًا أقامه المحتجون أمام مبنى المحافظة. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى.

ونددت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم الأربعاء بالعنف ضد المحتجين العزل، وحثت زعماء البلاد على ”التفاعل عاجلاً وبجدية“ مع المتظاهرين.

وقالت السفارة في بيان ”نشجب قتل وخطف المحتجين العزل وتهديد حرية التعبير ودوامة العنف الدائر. يجب أن يكون العراقيون أحرارًا لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم“.