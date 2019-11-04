العراق.. مقتل متظاهر في محافظة ذي قار

قتل متظاهر وأصيب آخرون بجروح في اشتباكات بقضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار جنوب العراق، بحسب مصدر طبي.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن ”متظاهرًا قتل وأصيب آخرون جرّاء تعرضهم لإطلاق نار في قضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار خلال محاولتهم اقتحام منزل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة“.

وفيما لم يذكر المصدر مزيدًا من التفاصيل، اتهمت قيادة شرطة محافظة ذي قار عبر بيان ”مندسين“ في احتجاجات ”الشطرة“ باستهداف أجهزة الأمن والمتظاهرين بالرصاص الحي، دون الكشف عن هوياتهم أو تفاصيل أكثر.

ويشهد قضاء الشطرة منذ 4 أيام احتجاجات متواصلة ومحاولات متكررة لاقتحام منزل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي المنتمي إلى تحالف ”سائرون“ المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.