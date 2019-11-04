حماس تنفي حدوث تقدم في صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل‎

نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ومسؤول ملف الأسرى فيها موسى دودين، اليوم الاثنين، حدوث تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، حيث تحتجز الحركة أربعة إسرائيليين، بعضهم تم أسره خلال عمليات عسكرية في الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014.

جاء ذلك ردًا على تصريحات لمنسق شؤون الأسرى والمفقودين، في الحكومة الإسرائيلية تحدث خلالها عن إحراز تقدم في مفاوضات استعادة الجنود الأسرى لدى حماس في غزة.

وقال دودين: إن ”ما يتم تداوله حول وجود تقدم في ملف تبادل الأسرى، أخبار عارية من الصحة تمامًا، ولا تستند لأي أساس حقيقي“.

وأضاف: ”لا وجود لوساطات جديدة وفاعلة بملف التبادل، وحماس أعلنت مسبقًا أنها غير مستعدّة للدخول في صفقة تبادل أسرى جديدة، دون أن يُبدي الاحتلال جديَّة حقيقية لإبرامها، ويلتزم بما ترتّب على صفقة التبادل السابقة“، وفق ما نقلت عنه صحيفة ”الاستقلال“ المحلية.

وتابع دودين: أن ”المسار الصحيح للدخول في مفاوضات لإبرام الصفقة يبدأ بالإفراج عن كل الأسرى الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم بصفقة وفاء الأحرار، ووقف إجراءاته العدوانية المتصاعدة ضد الأسرى داخل السجون“.

وكان منسق شؤون الأسرى والمفقودين، في الحكومة الإسرائيلية يارون بلوم، قال إن ”الفترة الأخيرة شهدت تقدمًا ما في مفاوضات استعادة الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة، وإن هناك قنوات اتصال بشكل غير مباشر بين إسرائيل وحماس بهذا الشأن، لكن رغم ذلك مازالت الأمور بعيدة عن التوصل لاتفاق نهائي“.

وأضاف: أن ”هناك فجوة كبيرة بين طلبات حماس المجنونة والقدرة الإسرائيلية على الموافقة على هكذا مطالب“، على حد وصفه.