مسؤول إسرائيلي يكشف عن تطورات بشأن ”تبادل أسرى“ مع ”حماس“

كشفت الإذاعة العبرية، اليوم الأحد، عن تطورات جديدة بشأن عملية تبادل محتملة بين إسرائيل وحركة ”حماس“ تشمل جنودًا إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة وأسرى فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل.

ونقلت إذاعة ”ريشت بيت“ عن يارون بلوم، منسق شؤون الأسرى والمفقودين في إسرائيل، قوله ”إن هناك تقدمًا في الاتصالات لإعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى في قطاع غزة”.

وأضاف ”لأول مرة نلاحظ وجود قنوات عدة تتقدم باتجاه إعادة الجنود الإسرائيليين من غزة، ويوجد تنسيق بين كل هذه القنوات“.

وأردف المسؤول الإسرائيلي ”طاقم رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، المكون من مروان عيسى وروحي مشتهى، وحماس في الخارج، يعرفون هذه القنوات، وقد التقوا بهم وتعاملوا معهم“.

وأوضح بلوم أن ”حماس تعلم أنه لن تكون هناك تفاهمات عميقة في غزة من دون حل مسألة الجنود الإسرائيليين الأسرى، وهي تفهم أنه لن تكون هناك صفقة شاليط 2، وأن هناك تغييرات قد حصلت في المجتمع الإسرائيلي“.

وقال بلوم إنه يجري العمل في أكثر من قناة، لكن حركة حماس لم تنضج بعد لعقد صفقة تبادل أسرى، لكننا في مسار فيه تقدم“.

وشدد على أن ”الفجوات بين مطالب حماس وما يمكن لإسرائيل تقديمه، هي فجوات هائلة، وإسرائيل تعمل بعدة مسارات لإعادة الجنود من غزة“.