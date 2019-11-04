صحف عالمية: طائرة رئاسية إسرائيلية تثير الجدل .. وفلسطينية تنير عتمة غزة بابتكار جديد

في جولة سريعة على أهم الصحف العالمية، نقرأ بصحيفة ”الغارديان“ البريطانية، عن فيديو مسرب يظهر فيه شرطية إسرائيلية تطلق النار على مواطن فلسطيني أعزل، بينما سلطت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، الضوء على ابتكار فلسطينية لمولد اقتصادي يحوّل الطاقة الشمسية لكهرباء، لتوفير حاجة سكان قطاع غزة من الكهرباء وأساسيات المعيشة.

ورصدت صحيفة ”التايمز“، الرحلة التجريبية الأولى للطائرة الرئاسية الإسرائيلية، التي وصلت تكلفتها 220 مليون دولار، في الوقت الذي تابعت فيه صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، التظاهرات في هونغ كونغ.

220 مليون دولار

سلطت صحيفة ”التايمز“ البريطانية، الضوء على انتهاء القوات الجوية الإسرائيلية، من الرحلة التجريبية الأولى للطائرة الرئاسية الإسرائيلية اليوم من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب.

وكلفت طائرة بوينج 767 التي تم تجديدها، دافعي الضرائب الإسرائيليين حوالي 220 مليون دولار، إذ تم تجديد نظام الدفاع الصاروخي والاتصالات المشفرة.

وأثار قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشراء الطائرة الكثير من الانتقادات، ومع ذلك يبدو أنه قد لا يستخدمها أبدًا.

واستغرق تجديد الطائرة الرئاسية على أيدي القوات الجوية عامين كاملين، وتمت الرحلة التجريبية الأولى بسلاسة بالمقارنة بالاختبارات البرية للطائرة في الأسبوع الماضي، التي شهدت تصاعد الدخان من أحد الإطارات واستدعاء قوات الإطفاء إلى المدرج.

حل أزمة الطاقة

تناولت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، ما أقدمت عليه سيدة فلسطينية من ابتكار مولد لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء، للتغلب على الظروف القاسية في قطاع غزة.

فقد ابتكرت مجد مشهراوي، رائدة الأعمال الفلسطينية الحائزة على جوائز والرئيسة التنفيذية لشركة تقدم حلولاً جذرية لأزمة الطاقة في غزة، مولد سمَّته ”صن بوكس“، ويستخدم الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء في غزة.

وتعتمد الآلة البسيطة على ألواح شمسية يتم تثبيتها على أسطح المباني، وتولد 1000 كيلووات من الكهرباء ولا تحتاج سوى إلى ساعات فقط للشحن بالكامل.

ويوفر المولد منخفض التكلفة الطاقة للأنوار التي يحتاجها الأطفال للدراسة وتشغيل الأجهزة، والأهم من ذلك أجهزة الأطفال الطبية المحمولة التي تساعدهم على التنفس، والتي تصبح دون فائدة عندما تدوم الكهرباء 3 ساعات فقط يوميًّا في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي.

فيديو صادم

تابعت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، الكشف الصادم عن فيديو مسرب يظهر وحشية القوات الإسرائيلية وهي تطلق النار على ظهر مواطن فلسطيني أعزل لمجرد التسلية.

فقد أنهت السلطات الإسرائيلية تحقيقًا في قضية إطلاق ضابطة شرطة سابقة النار على فلسطيني أعزل في الظهر برصاصة إسفنجية، وتم إعادة فتح القضية في الحادث، الذي وقع قبل أكثر من عام، مساء السبت عندما بثت قناة ”13 نيوز“ الفيديو المسرب، ويظهر الشرطة الإسرائيلية وهي تطلق النار على الفلسطيني الأعزل لمجرد التسلية بعد أن أطاع أمرهم بالرحيل.

وذكرت القناة أن الرجل لم يعان من إصابات خطيرة، وقالت وزارة العدل الإسرائيلية إنها عقدت 4 جلسات في القضية حتى الآن، ولم تذكر متى ستعلن قرارها بشأن التهم.

وقالت الشرطة في بيانها إن الشرطية قد أُوقفت عن الخدمة فور اكتشاف الحادث، ونُقلت إلى العمل في الجيش، كما تم إيقاف أو نقل الضباط الآخرين الموجودين في الفيديو.

הערב במהדורת השבת ב- @newsisrael13 נביא תיעוד בלעדי של אחד מלוחמי מג"ב מבצע ירי בכדור ספוג לעבר פלסטיני שלא מהווה סכנה וידיו באוויר הפלסטיני שרצה להיכנס לישראל הורחק בידי לוחמי מג"ב ובעודו חוזר לשטחים נורה בגבו ללא כל סיבה ונפצע pic.twitter.com/11A4CrEDhz — yishai porat (@yishaiporat) November 2, 2019

متظاهرو هونغ كونغ يطلبون مساعدة أمريكا

أشارت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، إلى تحول الاحتجاجات الصينية في هونغ كونغ إلى احتفالات بحب الولايات المتحدة، حيث لوح المتظاهرون بالأعلام الأمريكية و ملصقات تجنيد ”العم سام“، وحتى أنهم ارتدوا زي ”كابتن أمريكا“ ودرعه، الأمر الذي دفع الحكومة الصينية للتحذير من وجود مؤامرة أمريكية ضدها.

وقد يرجع الأمر إلى أن المتظاهرين يرون أن الولايات المتحدة تمثل الديمقراطية، أو ربما يأمل النشطاء أن تتدخل الولايات المتحدة لإنقاذهم، إذ يطالب المحتجون مسؤولي هونغ كونغ وقادة الحزب الشيوعي في الصين، بحقوق ديمقراطية أكبر وسيادة القانون في الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي.

ويرى المحتجون أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكنها دعم مطالب المحتجين ومطالبة الزعماء الصينيين أو مسؤولي هونغ كونغ بالاستماع إليهم، لأنهم يريدون الحفاظ على علاقتهم بالولايات المتحدة.