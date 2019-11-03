رئيس وزراء العراق يدعو لإنهاء الإضراب العام في البلاد‎

دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الأحد، القائمين على الاحتجاجات الشعبية، إلى إنهاء الإضراب العام الذي بدأ اليوم، وتسبب بشلل في مختلف محافظات البلاد.

وقال عبدالمهدي في بيان بمناسبة مرور شهر، على الاحتجاجات الشعبية: إن ”التظاهرات حققت الكثير من أغراضها ودفعت السلطات الثلاث لمراجعة مواقفها، فحصل حراك سياسي واسع، كما صدرت قرارات عديدة لتلبية الكثير من المطالب التي تقدم بها المتظاهرون“.

وأضاف عبدالمهدي: ”لقد مر شهر تعطلت فيه المصالح، والمدارس، والجامعات (..) وآن الأوان أن تعود الحياة إلى طبيعتها.. فالمظاهرات وغيرها من ممارسات قانونية للتعبير عن الرأي دون التأثير على الحياة والمصالح العامة والخاصة أمرها متروك لكم“.

وأشار عبد المهدي إلى ”وجود أعداد من الخارجين على القانون تعرضوا للقوات الأمنية الساعية لحماية المتظاهرين، والمصالح العامة والخاصة في العراق”، معتبرًا تلك الجماعات ”لا علاقة لها بالتظاهرات بل تتستر بها وتستخدمها كدروع بشرية“.

وتابع: ”لقد تأخرنا في الانتهاء من تقديم موازنة 2020، وكثير من الدول قلقة من أوضاع البلاد، كذلك أصحاب المشاريع التنموية وطنيًا وخارجيًا، فضلًا عن المصالح الداخلية التي توقفت بسبب الأحداث، والتي تعرضت وتتعرض لخسائر كبيرة، وهو ما يتطلب العودة السريعة لممارسة أعمالها بشكل طبيعي“.

ويأتي حديث عبدالمهدي، بعد يوم من الإضراب في العاصمة بغداد، ومحافظات ميسان، والبصرة، وذي قار، والديوانية، وواسط، حيث أقدم محتجون على تشكيل حواجز بشرية، قرب المؤسسات والمنشآت النفطية، ومنعوا الموظفين من الدخول، وأيضًا أغلقت المدارس أبوابها بسبب الإضراب العام الذي دعت له نقابة المعلمين.