الأمن العراقي يفتح الطرق والشوارع الرئيسة‎ التي أغلقها المحتجون

أعادت القوات الأمنية فتح عدد من الشوارع الرئيسة التي تم إغلاقها من قبل المتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد وباقي المحافظات، بسبب الإضراب العام الذي نادى له المحتجون.

وقال مصطفى حميد، أحد منسقي التظاهرات، لـ ”إرم نيوز“، إن ”الشوارع التي أغلقت، تم إعادة افتتاحها أخيرًا، كما جرى الاتفاق بين المتظاهرين، أن يكون الإغلاق منذ الساعة الـ7 صباحًا وإلى غاية الساعة الـ 10 صباحًا، والهدف من ذلك منع ذهاب الموظفين الحكوميين إلى دوائرهم“.

وبيَّن حميد أن ”المتظاهرين، لا يريدون قطع قوت المواطنين اليومي، ولهذا تم تحديد ساعات القطع، وهذا العمل سوف يستمر بشكل يومي في بغداد وباقي المحافظات، إلى حين تحقيق مطالب الشعب العراقي، بالإضافة إلى أن الاعتصامات والتظاهرات مستمرة، وليس لها علاقة بقطع الطرق“.

أعلن متظاهرون في العاصمة بغداد ومحافظات العراق الجنوبية، صباح اليوم الأحد، الإضراب العام في أنحاء البلاد حتى تحقيق مطالبهم، فيما شهدت تلك المناطق ازدحامات مرورية وقطع أغلب الشوارع الرئيسة فيها من قبل محتجين.

وتشهد مختلف المحافظات العراقية منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجاتٍ شعبية تطالب بإقالة الحكومة ورفض أيّ تدخلِ خارجي في شؤون العراق الداخلية.

في وقتِ تستخدم فيه قوات مكافحة الشغب والقوات الأمنية العنف المفرط ضد المتظاهرين، أسفر حتى الآن عن سقوط نحو/250 قتيلًا وإصابة أكثر من 11 ألف آخرين، حسب لجنة حقوق الإنسان النيابية.