العراق: مرجع شيعي يدعو إلى إسقاط حكومة عادل عبدالمهدي (فيديو)

دعا المرجع الديني الشيعي العراقي كمال الحيدري، الذي يقيم في إيران، اليوم الأربعاء، الشعب إلى إسقاط حكومة عادل عبدالمهدي، وإجراء انتخابات مبكرة، فيما وجه تحذيرًا إلى المتظاهرين من ركوب جهات سياسية موجة الاحتجاجات الشعبية.

وقال الحيدري، في كلمة له وجهها إلى الشعب العراقي: إن ”عراقنا الحبيب يمر في هذه الأيام بمرحلة حساسة من عمره السياسي بعد عقود من الاستبداد، لقد كان شعبنا يتطلع بعد الاستبداد وهدر الثروات إلى نظام سياسي يتمتع بالعدالة الاجتماعية والحرية وتوزيع الثروات العادل، بعيدًا عن القومية والطائفية والمناطقية، إلا أنه وقع في محنة أخرى لا تقل خطورة عن سابقتها، حيث استحكمت طبقة فاسدة على مقدرات الأوضاع السياسية، أولدت لدى الأمة حالة من الإحباط ويأسًا من العيش بكرامة“.

وأضاف: ”لقد نبهت مرارًا من خطورة تداعيات سريان حالة الفساد التي تعيشها الطبقة الحاكمة بكل اتجاهاتها وتلوناتها وتياراتها وأحزابها، والتي أصبحت حالة مقننة دون أي رادع وطني أو ديني أو قانوني“، مؤكدًا أنّ ”التظاهرات التي خرجت والتي ستخرج ما هي إلا انعكاس طبيعي ضد حالات هيمنة الفساد على مقدرات الأوضاع في العراق“.

وتابع المرجع الديني الشيعي: ”نعلن وقوفنا الكامل مع مطالب المحتجين التي هي مطالبنا جميعًا في القضاء على هذه الطبقة الفاسدة وعلى هذه الحكومات التي ملأت الأرض فسادًا، نطالب الشعب بعدم السماح لأي جهة فاسدة شاركت بعمليات الفساد من أحزاب وتيارات وبمختلف مرجعياتها بركوب وتضييع المطالب الحقة للمتظاهرين، وهذا ما نجده من البيانات التي تصدر هنا وهناك، تدعو إلى حلول ترقيعية لا تخدم سوى مصالحهم ومناصبهم“.

واستدرك قائلًا: ”إني أتفهم القلق عند المخلصين من حدوث فوضى سياسية واجتماعية فيما إذا تصدعت العملية السياسية، لكن البلد لم يكن بمقدوره أكثر من ذلك والشعب لا يمكن أن يشاهد ويلمس بيع الوزارات والفساد بمرأى ومسمع من القضاء والأجهزة التشريعية دون أن يحرك ساكنًا“، مشددًا على أنّ ”الفوضى السياسية والمالية التي يتم الحديث عنها إذا تصدعت الحكومة هي حاصلة بالفعل بهذا الوضع الحالي، ولا يمكن الخوف من وضع أسوأ مما نعيشه الآن“.

وأشار الحيدري إلى أنّه طالما نبه من مخاطر ”عدم التقيد بالقانون في المجالات السياسية والمالية، لكن للأسف تغلبت مصالح الطبقة السياسية على مصالح الشعب، وأن ما يمر به العراق من احتجاجات لا تقتصر على مدينة دون أخرى أو طائفة دون أخرى“.

ودعا إلى ”إسقاط الحكومة التي تشكلت على أساس توافقات حزبية وغير حزبية، معلومة وغير معلومة، فاسدة أولدت حالة من الفراغ والإحباط خصوصًا لدى الشباب، وإجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة استنادًا إلى قانون جديد يضمن فوز أعضاء نزيهين مخلصين وطنيين يستطيعون خدمة الأمة، مع تشكيل لجنة وطنية لإجراء تغييرات في القوانين الدستورية بما يضمن إلغاء المحاصصة والطائفية والتوافقية السياسية بنحو يؤدي إلى إدارة البلد على أساس العدالة والتكافل والمواطنة“.

وختم المرجع الديني الشيعي العراقي كلمته قائلًا: ”نطالب بسحب السلاح من الشارع وحصره بيد الدولة والقانون وإبعاد الأحزاب والجهات والجماعات المسلحة عن أجهزة الدولة والقضاء والبرلمان“.

ودعا زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي البارز في العراق مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، أنصاره إلى البقاء على أتم الاستعداد والجهوزية لكل طارئ والتأهب لكل أمر، مع قرب انطلاق تظاهرات 25 تشرين الأول/أكتوبر، جاء ذلك بعد دخوله رسميًا على خط التظاهرات، ومشاركة أنصاره فيها.

ودعا مدونون وناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد، وباقي المحافظات يوم الجمعة؛من أجل المطالبة بإقالة الحكومة العراقية الحالية برئاسة عادل عبدالمهدي، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وأكد النشطاء أن التظاهرات المعنية ستشهد مشاركة قوية وفاعلة من جميع العراقيين؛ من أجل نيل الحقوق المسلوبة من قبل الكتل والأحزاب السياسية التي تسيطر على الدولة العراقية منذ سنين طويلة، والتي ساهمت بنشر القتل والفساد في العراق.