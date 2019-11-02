برلماني ليبي: ”مؤتمر برلين“ لن يناقش تشكيل حكومة جديدة

قال أبو صلاح شلبي، عضو مجلس النواب الليبي، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن ”مؤتمر برلين“ المزمع عقده قريبًا، لن يتطرق إلى مسألة تشكيل حكومة ليبية جديدة.

وأكد شلبي في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أنّ المؤتمر يهدف إلى إيجاد موقف موحد لدول (5+5) حول القضية الليبية، وبناء موقف دولي لصياغة نظرية جديدة لحل الأزمة في ليبيا.

وأضاف أن أعضاء البرلمان العربي، الممثلين عن ليبيا عقدوا مؤخرًا عدة لقاءات مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، وبعض سفراء الدول المعنية بالشأن الليبي، واطلعوا على أهداف مؤتمر برلين، التي لا تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

وأشار البرلماني الليبي إلى أن ”المجتمع الدولي لا يتفق على آلية محددة تكون ركيزة في اتخاذ قرارات من شأنها حلحلة الوضع الراهن“.

وأوضح أن ”الأزمة الليبية كانت حاضرة في كل مناقشات جلسات البرلمان العربي، التي تمحورت حول ضرورة إيجاد تسوية سياسية للأزمة الحالية، ومطالبة الليبيين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، وقطع الدعم عن الميليشيات المناهضة للدولة، ودعوة المجتمع الدولي لوضع حد للدول الداعمة للميليشيات“.

ولفت النائب شلبي إلى أن رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، يتواصل مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وخالد المشرى رئيس المجلس الأعلى للدولة، وكذلك رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، لمناقشة الحلول السياسية للخروج من الأزمة، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حل الأزمة في ليبيا ”يتبلور في ضرورة قيام مجلس النواب الليبي بدور أكثر فاعلية لحل الأزمة بصفته الجسم الشرعي الوحيد، والممثل عن كافة الشرائح والمدن والمناطق، وذلك من خلال البحث عن حلول داخلية“.

وأعلنت ألمانيا عن مؤتمر دولي مرتقب حول ليبيا، من أجل الوصول إلى مقاربة حل سياسي للأزمة في ليبيا، معلنة أنها تعكف على التجهيز للمؤتمر بـ“خطوات دقيقة“، من أجل تفادي أخطاء مؤتمر باليرمو في إيطاليا، ومؤتمر باريس، اللذين لم ينجحا في إيجاد تسوية بين الأطراف الليبية.