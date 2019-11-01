الجيش السوداني: ملتزمون بدعم الشرعية في اليمن

أكدت القوات المسلحة السودانية، التزامها بالمشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، نافية أنباء عن بدء الخرطوم سحب قواتها من ”التحالف العربي“.

وقالت إن التزام السودان بالمشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لا يزال قائمًا، وفقًا لبروتوكول مشترك مع الدول العربية الداعمة للشرعية.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت، أمس الخميس، عن عضو المجلس السيادي الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، بدء سحب القوات السودانية من اليمن.

وقالت إن حميدتي أبلغ اجتماعًا ثلاثيًا ضم ممثلي المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، وقوى الحرية والتغيير، عقد بالقصر الرئاسي في الخرطوم الأربعاء، سحب 10 آلاف جندي من اليمن.

وأضافت أن حميدتي أكد أنه لن يتم إرسال قوات بديلة عنهم، وأن ”الانسحاب التدريجي للقوات السودانية من اليمن قد بدأ فعليًا“، وفقًا لما نقلته صحيفة ”التيار“ الصادرة أمس الخميس.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد ركن عامر محمد الحسن، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن إنهاء مشاركة السودان في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مرتبط بتقييم الآليات المكلفة في الميدان، واتخاذ قرار على المستوى الإستراتيجي، وفقًا للتحالف المشترك بإعادة انتشار القوات سواء كان تعزيزًا أو سحبًا.

وتحدثت وسائل إعلام محلية الأيام الماضية، عن تعميم صادر عن وزارة الخارجية السودانية لسفاراتها بالخارج، قالت فيه تبدّل موقف السودان من المشاركة في حرب اليمن من ”استراتيجي“ إلى ”تكتيكي“ عقب دراسة عكف عليها دبلوماسيون.

وأرسلت حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، بعد اتخاذ قرار المشاركة في دعم الشرعية في اليمن، آلاف الجنود السودانيين إلى اليمن منذ آذار/مارس 2015.