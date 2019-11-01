اليمن.. القوات المشتركة تلحق خسائر فادحة بالحوثيين في الضالع

تعرضت مليشيات الحوثي لخسائر فادحة أثناء هجوم شنته ضد القوات اليمنية المشتركة في جبهة الفاخر بمحافظة الضالع.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن ”مدير أمن مديرية الحشاء التابع للحوثيين لقي مصرعه مساء الخميس بالضالع، مع ثلاثة من مرافقيه، على يد القوات المشتركة“.

كما دمرت القوات المشتركة عربة استخدمتها المليشيات لسحب أفرادها المهاجمين، وقُتل كل من كان بداخلها من مقاتلي الحوثي، بالإضافة إلى ”إحراق طقم كان يحمل رشاشًا من عيار 14.7 مم ما أدى إلى مقتل السائق وإصابة شخصين آخرين كانا على متن الطقم“، وفق المركز الإعلامي لجبهة الضالع.

وأضاف المركز أن ”وحدة المدفعية شنت قصفًا عنيفًا على مجاميع حوثية كانت تحاول التسلل إلى الخطوط الأمامية لجبهة بتار ما تسبب بمقتل مسلح حوثي وإصابة 3 آخرين“.

وأشار إلى أن ”مقتل ما يقارب 5 عناصر من المليشيات الحوثية المهاجمة في جبهة الفاخر واثنين في جبهة هجار“.