السيستاني يرفض مصادرة الاحتجاجات السلمية في العراق

أعلن المرجع الشيعي البارز في العراق علي السيستاني، الجمعة، رفض أي جهة داخلية أو طرف إقليمي أو دولي مصادرة الاحتجاجات السلمية في العراق المطالبة بإصلاح الأوضاع في البلاد.

وقال السيستاني في بيان تلاه معتمده وخطيب صلاة الجمعة بمدينة كربلاء أحمد الصافي، إن ”المرجعية الدينية تطالب بعدم زج القوات القتالية في مواجهة التظاهرات السلمية، وليس لأي جهة أو طرف إقليمي أو دولي مصادرة إرادة العراقيين“، في إشارة إلى وجود تقارير عن نية الحشد الشعبي الموالي لإيران، التدخل لفض الاعتصامات في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد.

كما ألمح الصافي إلى رفضه ما وصفه المرشد الإيراني علي خامنئي يوم الأربعاء الماضي الاحتجاجات بالعراق بـ“أحداث شغب“، وقال ”إن الدماء الزكية التي سالت خلال الاسابيع الماضية غالية علينا جميعًا ومن الضروري العمل على منع إراقة المزيد منها، وعدم السماح ابدًا بانزلاق البلد الى مهاوي الاقتتال الداخلي والفوضى والخراب“.

وأضاف: ”المرجعية الدينية تجدد التأكيد على موقفها المعروف من إدانة التعرض للمتظاهرين السلميين وكل انواع العنف غير المبرر، وضرورة محاسبة القائمين بذلك، وتشدّد على الجهات المعنية بعدم الزجّ بالقوات القتالية بأيّ من عناوينها في التعامل مع الإعتصامات والتظاهرات السلمية، خشية الانجرار الى مزيد من العنف“.

وطالب المرجع السيستاني القوى السياسية والحكومة بـ“احترام إرادة العراقيين في تحديد النظام السياسي والإداري لبلدهم من خلال إجراء الاستفتاء العام على الدستور والانتخابات الدورية لمجلس النواب“.

وختم بيان المرجع السيستاني بالمناشدة لـ“جميع الأطراف بأن يفكروا بحاضر العراق ومستقبله ولا تمنعهم الانفعالات العابرة أو المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح بهذا الشأن مما فيه خير هذا البلد وصلاحه وازدهاره“، حسب تعبيره.