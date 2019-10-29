لتفادي الصدامات.. الشرطة العراقية تخلي مقرَّين للحشد الشعبي في كربلاء

أخلت السلطات العراقية اليوم الثلاثاء مقرّين للحشد الشعبي في محافظة كربلاء جنوب البلاد، بعد ساعات من مقتل وإصابة العشرات جراء اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين.

وقال مصدر في الشرطة طلب عدم ذكر اسمه، إنها ”تسلمت مقر عصائب أهل الحق، ومقر منظمة بدر، مع انسحاب جميع عناصر حماية المقرّين“.

وأوضح المصدر أن قرار الإخلاء ”يأتي لتفادي حدوث أي تصادم بين المتظاهرين وعناصر حماية المقرّين، على خلفية ما حصل في باقي المحافظات“.

ويأتي الإجراء بعد ساعات من مقتل وجرح عشرات المتظاهرين وسط مدينة كربلاء ليلة الإثنين، جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المحتجين.

ومنذ الجمعة الماضية، يشهد العراق موجة احتجاجات جديدة تواجهها قوات الأمن بالقمع، ما أوقع 80 قتيلًا على الأقل وآلاف الجرحى.

وموجة الاحتجاجات الحالية هي الثانية من نوعها خلال تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا، و8 من أفراد الأمن.