البصرة.. متظاهرون يغلقون أبواب أكبر موانئ العراق

أغلق مئات من المتظاهرين العراقيين أبواب ميناء ”أم قصر“ الشمالي والجنوبي في محافظة البصرة جنوب البلاد، وفق مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء.

ويعد ميناء ”أم قصر“ أحد أبرز موانئ البصرة، وأكبرها في العراق، ويتم من خلاله استيراد مختلف البضائع.

وقال المصدر في قيادة شرطة البصرة، مفضلًا عدم الإشارة إلى اسمه، إن“المئات من المتظاهرين تجمعوا، مساء اليوم، أمام أبواب ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي، ثم أغلقوها بإطارات سيارات وأحجار وقطع حديدية“.

وأضاف أن“دخول وخروج الشاحنات توقف في الميناء“، مشيرًا إلى أن ”قوات الأمن تتفاوض مع المتظاهرين لإعادة افتتاح أبواب المنفذ مجددًا“.

ومنذ، الجمعة الماضية، تتواصل الاحتجاجات في مناطق متفرقة من محافظة البصرة.

وتخللت الاحتجاجات منذ الجمعة، في مختلف مناطق العراق، أعمال عنف واسعة خلفت أكثر من 80 قتيلًا، وإصابة آلاف آخرين بجراح.

وموجة الاحتجاجات الجديدة هي الثانية من نوعها خلال تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا و8 من أفراد الأمن.