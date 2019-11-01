قيادي بالحشد الشعبي يهدد باستهداف سفارة واشنطن في العراق‎

هدد زعيم كتائب ”سيد الشهداء“ في العراق، أبو آلاء الولائي، باستهداف السفارة الأمريكية في حال حدوث فوضى في البلاد.

وقال الولائي، وهو قيادي في الحشد الشعبي، في تغريدة عبر ”تويتر“، إن ”السفارة الأمريكية، سفارة الشر والشيطان ما انفكت تروّج لفكرة سخيفة عبر أدواتها الصفراء متهمة الشرفاء المجاهدين بإيذاء أبنائنا المتظاهرين“.

وهدد قائلًا: ”هذه السفارة ستغدو أثرًا بعد عين إذا اندلعت الفوضى في بلادنا الحبيبة ثأرًا لدماء وسام العلياوي وصفاء السراي ورفاقهما“.

ويسود اعتقاد في الشارع العراقي، بأن فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي، موالية لإيران هي من دفعت بقناصين إلى سطوح المباني لاستهداف المتظاهرين، مطلع الشهر الماضي، وتسببت بمقتل وإصابة آلاف الضحايا.

وتتهم أوساط عراقية ونخب مثقفة، من خلال المجموعات الخاصة، – تحسبًا للملاحقة – ميليشيات سرايا الخراساني، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، وكتائب سيد الشهداء، بالتورط في مواجهة المتظاهرين في الموجة الأولى من الاحتجاج الشهر الماضي، واستخدام العنف المفرط ضدهم.