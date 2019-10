فتاة لبنانية تثير لغطًا بين الإعلام العبري واللبناني

أثارت صورة لفتاة تصدرت الصفحة الرئيسية لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، اليوم الجمعة، قالت إنها موفدتها إلى بيروت لتغطية احتجاجات لبنان، لغطًا واسعًا في الأوساط الشعبية والإعلامية.

وزعمت إسرائيل أن الفتاة التي وضعت صورتها على غلاف الصحيفة مع معلومات تقول إنها موفدتها فرنشتيسكا بوري التي حضرت إلى بيروت لتغطية الاحتجاجات، إلا أن وسائل الإعلام اللبنانية ومصادر محلية تصدت لتلك الرواية مؤكدة أن الفتاة لبنانية.

وقال موقع i24news العبري: ”عنونت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية عددها الصادر الجمعة بالاحتجاجات التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت. والمُلفت للنظر هو أن الذي زوّد الصحيفة بهذا التقرير الموسّع هي موفدها إلى لبنان الصحافية الإيطالية فرنشتيسكا بوري، التي رُبط اسمها بالمقابلة المثيرة للجدل التي أجرتها مع قائد حركة (حماس) في غزة يحيى السنوار، وزيارتها لمناطق النزاع في العالم العربي، مثل ليبيا وسوريا والعراق“.

وذكرت الصحيفة في تقريرها ”الحصري“ أن بوري متواجدة ”في العاصمة اللبنانية، ومن قلب الاحتجاجات المناهضة للحكومة“.

ونقلت الصحيفة عن المتظاهرين عزمهم ”العودة إلى البيوت حينما يعود أعضاء الحكومة إلى بيوتهم“، في إشارة إلى الاستقالة.

وطالب نشطاء لبنانيون، اليوم الجمعة، بضرورة تدخل قوى الأمن اللبناني من أجل اعتقال الصحفية الإسرائيلية ومعرفة كيفية دخولها للبلاد وتغلغلها داخل المتظاهرين وإعداد التقارير للصحيفة العبرية.

وقال الناشط نديم محسن في تعليقه على غلاف الصحيفة العبرية: ”إذا صحيحة الرواية، وظيفتنا أم وظيفة الأمن اللبنانيّ يعتقلها؟؟؟ ”مراسلة يديعوت أحرونوت برنتساسكا بوري من قلب تظاهرة رياض الصلح“.

وبحسب قناة LBC الفضائية اللبنانية، استدعت الصورة ردًا من فتاة تدعى غريس، أكدت أن الفتاة المقصودة التي أثارت الجدل هي صديقتها جوان خليل واستغربت إقحام صورة صديقتها في موضوع كهذا.

وقالت عبر تويتر: ”هذه صديقتي، تدعى جوان خليل من المتن“، وأرفقت التغريدة بصورة للشابة اللبنانية من على حسابها على انستغرام والتي تُظهر أيضًا مكان التقاط الصورة، في ذوق مصبح وليس في رياض الصلح كما جاء في تغريدة مُحسن..

Lol she is a friend of mine. Her name is Joane Khalil. She's from Metn.

I can't believe people????????‍♀️ pic.twitter.com/xpvqLW3sCN

— Grace (@grha0589) October 25, 2019