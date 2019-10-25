احتجاجات لبنان.. الملحن سمير صفير يرد اتهامه بالتعدي على مراسلة ”MTV“ (فيديو)

خرج الملحن اللبناني سمير صفير عن صمته ليدافع عن نفسه بعد مشادة كلامية نشبت بينه وبين جويس عقيقي مراسلة قناة ”إم تي في“ اللبنانية، بعدما قاطع المراسلة أثناء استعدادها للبث على الهواء عقب كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان تداولت مقاطع فيديو تظهر سمير صفير وهو يهاجم وسائل الإعلام باعتبارها ”تساعد الفاسدين“، كما تلفظ بأوصاف رفضها البعض مثل ”العهر الإعلامي“، قبل أن يدخل في مشادة كلامية مع المراسلة.

وكتب ”صفير“ عبر موقع ”تويتر“: ”مهما حاولتوا تحوير الحقيقة ومهما فعلتم لن تستطيعوا إخفائها عن الناس! نعم (العهر الإعلامي) أصبح في دراجاته العالية في لبنان!“.

وتابع الملحن اللبناني: ”السلطة الرابعة كانت وما زالت في خدمة الفاسدين من 30 سنةً إلى يومنا هذا! وهي مسؤولة عن دعم السياسيين الفاسدين وتلميع صورتهم، واليوم منهم من يتبنى حراك شعبي محق ويريد أن يصفي خلافات على من يريد أن يضع حدًا لعهرهم وفسادهم تحت شعار حرية الإعلام!“.

مهما حاولتوا تحوير الحقيقة ومهما فعلتم لن تستطيعوا إخفائها عن الناس ! نعم العهر الإعلامي اصبح في دراجاته العالية في لبنان ! السلطة الربعة كانت ومازالت في خدمة الفاسدين من ٣٠ سنةً الى يومنا هذا ! وهي مسؤولة عن دعم… https://t.co/vc3HFI9Soc — SAMIR SFEIR (@sfeirsamir) October 25, 2019

واتهم صفير بعض الإعلاميين بتلقي رشاوى، قائلًا إن ”هناك إعلاميين في حال الكشف عن أملاكهم وأموالهم سنجد أنهم يملكون ثروات“، معتبرًا أنه ”لا يمكن تحقيق تلك الثروات من خلال عملهم بالإعلام، بل كانوا يتقاضون الرشاوي“.

كما نفى عن نفسه تهمة التعدي باليد على المراسلة، وقال: ”بالنهاية أنا لم أمد يدي على أحد، لكنهم يريدون أن يضعوني في صورة أني من الذين يعنفون النساء والسبب أنهم مزعوجين مني، مش من هلق من زمان وأنا انتقدهم من خلال الفن لأنهم مثلما كانوا يدعمون أشباه فنانين لأجل لآمالهم يدعمون سياسيين فاسدين لاجل المال!“.

ولم يتنصل سمير صفير من تلفظه بمصطلح ”العهر الإعلامي“، تجاه المراسلة، لكنه في الوقت نفسه أوضح أنها لم تكن المقصودة: ”أنا عندما تكلمت عن العهر الإعلامي لم أعن مذيعة ”إم تي ڤي“ بل أعني مشغلينها وأعني الرؤوس للجسم الإعلامي وليس الأذناب“.